BM: En hafif tabirle endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyareti için "en hafif tabirle endişe verici" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için Dujarric, "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici." dedi.

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu." diye konuştu.

Daha sonra BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da "Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail siyasi liderliğinin bugün Suriye topraklarına girmesini ve Suriye'nin egemenliğine yönelik daha ciddi bir ihlalde bulunmasını kınadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, 2799 (2025) sayılı kararında Suriye'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğunu teyit ettiği göz önüne alınarak Rochdi'nin, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve 1974 Anlaşması'na uyulması konusunda Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını üstlenmeye çağırdığı aktarıldı.​​​​​​​

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği bildirilmişti.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.

BM'den, uluslararası topluma Suriye'deki siyasi geçişe ve insani ihtiyaçlara destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma, Suriye'deki siyasi geçişe ve yetersiz finanse edilmesi nedeniyle derinleşen insani ihtiyaçlara desteği artırma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu'daki durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele almak için toplandı.

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'nin siyasi geçişine ve derinleşen insani ihtiyaçlara desteği artırmaya çağırarak yetersiz finanse edilen yardım çalışmalarının ülkenin toparlanmasını engellemeye devam ettiği konusunda uyardı.

Rochdi, "50 yıllık diktatörlük ve 14 yıllık savaşın ardından Suriye, yeni bir dönem inşa etmeye çalışıyor." dedi.

"Suriye halkına kapsayıcı bir siyasi geçiş, geçmişle yüzleşme ve ekonomiyi yeniden inşa etme konusunda verilen taahhütleri yerine getirmenin önündeki zorluklar gerçekten göz korkutucu." diyen Rochdi, yine de 1 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkeye geri döndüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Rochdi, bu eğilimin ilerlemeyi yansıttığının ancak yine de daha fazla destek gerektiğinin altını çizerek, uluslararası alanda güvence sağlama ve sorun çözme konusunda çok şey yapıldığını, yurt içinde de istikrar ve toplumsal uyumun sağlanmasını umduklarını söyledi.

İsrail'in Suriye topraklarında devam eden saldırılarına da işaret eden Rochdi, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri operasyonları ve saldırıları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Rochdi, İsrail'in Suriye'deki saldırıları için "Sivilleri tehlikeye atıyor, bölgesel gerginlikleri alevlendiriyor, kırılgan güvenlik ortamını baltalıyor ve siyasi geçişi tehdit ediyor." uyarısında bulundu.

Suriyeli yetkililerden bu konuda BM'nin harekete geçmesi için "güçlü bir çağrı" aldığını aktaran Rochdi, "İsrail'in ihlallerinin sona ermesini ve 1974 Ateşkes Anlaşması'na uyulmasını talep ediyorum. Güvenlik Konseyini de bu konudaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Ülke genelinde insani yardıma ihtiyaç duyan 16 milyondan fazla insan için riskler çok büyük"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşma yapan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da Suriye'deki insani duruma dikkati çekti.

Doughten, Suriye'de insani yardım ihtiyacının hala çok fazla olduğunu belirterek "Özellikle ülke genelinde insani yardıma ihtiyaç duyan 16 milyondan fazla insan için riskler çok büyük." dedi.

Geçen yıl aralık ayından bu yana komşu ülkelerden 1,2 milyondan fazla mültecinin ve ülke içinde yerinden edilen 1,9 milyondan fazla kişinin evlerine geri döndüğünü belirten Doughten, ancak geri dönen mültecilerin yüzde 70'inin gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Doughten, insani yardımlar konusundaki düşük finansmanlara rağmen BM ve ortaklarının, Suriye genelinde her ay ortalama 3,4 milyon kişiye ulaşmaya devam ettiği, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 daha fazla olduğu bilgisini paylaştı.

Suriye'ye yönelik yardımların yalnızca yüzde 26'sının finanse edildiğini dile getiren Doughten, özellikle 2 milyon kişiye kışlık malzeme yardımı yapma çalışmalarında üye ülkeleri, bağışları artırmaları konusunda acilen harekete geçirmeye çağırdı.