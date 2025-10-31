"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

31 Ekim 2025, Cuma 19:55
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR Althea) görev süresini Ekim​​​​​​​ 2026 sonuna kadar uzattı.

Yunanistan tarafından hazırlanan ve BMGK'nin 15 üyesinin tamamının evet oyuyla kabul edilen 2795 sayılı karar ile Avrupa Birliği ( AB) aracılığıyla oluşturulan Bosna Hersek'teki çok uluslu istikrar gücü EUFOR-Althea’nın görev süresi 12 ay daha uzatılmış oldu.

Yunanistan BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "EUFOR-Althea, 2004 yılında kurulduğu günden bu yana Bosna Hersek'te güvenlik ve istikrarın korunmasında vazgeçilmez bir rol oynamıştır." dedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dorothy Shea da, ABD’nin Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğin korunmasında kararlı olduğunu belirterek, EUFOR-Althea’nın görev süresinin uzatılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Shea, Bosna Hersek’in son birkaç yıldır istikrarsızlaştırıcı bir siyasi krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, “ABD son birkaç ay boyunca, gerilimin azaltılmasını sağlamak ve Bosna Hersek'te daha fazla istikrar için alan oluşturmak amacıyla bilinçli ve gizlice çalıştı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin askeri barışı koruma misyonu EUFOR-Althea, 1992-1995 Bosna Savaşı'na son veren ve Dayton Anlaşması olarak da bilinen 1995 Bosna Hersek Barışı Genel Çerçeve Anlaşması'nın askeri yönlerinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    Fas: Çöl Bölgesi’ndeki altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde ettik

    Risale-i Nur’un mesajları Konya Kitap Fuarı’nda yankılandı

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İhmal mi var?

    Sıcaklıklar artacak

    Acil servis başvurusu 200 milyona yaklaştı

    Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu
    Genel

    New York’ta tarihî seçim: Müslüman aday Mamdani önde
    Genel

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İhmal mi var?
    Genel

    Sıcaklıklar artacak
    Genel

    Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu
    Genel

    İsrail, Gazze’yi vuruyor, çıt yok
    Genel

    Çözmek yerine ötelediler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.