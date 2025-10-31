İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı güzel hizmetlere vesile oldu.

Yeni Asya standımıza toplumun her kesimince yoğun ilgi gösterildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Asya Neşriyat yazarları Kâzım Güleçyüz ve Ali Ferşadoğlu kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştular. Aynı gün Kâzım Güleçyüz “Adalet ve Hürriyet,” Ali Ferşadoğlu ise “Gizli Anahtar Kardeşlik Hukuku” konulu söyleşilerini gerçekleştirdiler. Pazar günü Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu ve “Kader ve Tercihlerimiz” başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Toplumun farklı kesimlerinden dinleyicilerin bulunduğu programlardan çok güzel geri dönüşler alındı.

“Adalet ve Hürriyet” konulu programda konuşan Güleçyüz, dünya görüşleri ne olursa olsun, taban tabana zıt dahî olsa hak, hürriyet, hukuk, adalet ortak paydasında buluşulması gerektiğini belirterek, Kur’ânî ölçüler çerçevesinde hürriyetin ve adaletin tarifini yaptı.

“Gizli Anahtar Kardeşlik Hukuku” konulu programda söz alan Ferşadoğlu ise, kardeşlik hukukunun bir iman bağı olduğunu, bu iman bağının meyvesinin kardeşlik olduğunu, bu bağın gereği olarak birbirimizin hakkını korumakla yükümlü bulunduğumuzu belirtti.

“Kader ve Tercihlerimiz” konulu programda da ilahiyatçı-yazar Kösmene, moderatör Hüseyin Can ile birlikte oldukça keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kader’in, Allah’ın ezelde olmuş ve olacak her şeyi ilmiyle bilip takdir etmesi olduğunu, İlâhî takdirin ölümü kapsadığını ancak insanların o takdir içindeki tercihiyle sorumluluklarının belirlendiğini, kaderin zorlayıcı bir yazgı olmadığını, her insanın kendi iradesiyle fiilini seçtiğini, Allah’ın ise o fiilin yaratılmasına izin verdiğini, böylece kulun tercihinin, kaderin içinde yer aldığını çeşitli örneklerle akıcı bir üslupla aktardı. Fuar dönemi ve söyleşiler, okuyucularımızın ve farklı dünya görüşlerinden kimselerin katılımıyla çok güzel anlara sahne oldu.

İZMİR - YENİ ASYA