ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

31 Ekim 2025, Cuma 11:38
Eski tip sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak

Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AA

