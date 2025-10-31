Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

Resmî Gazete’de yayınlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı’nda bütçe yönetimine ilişkin planlara yer verilirken, kamuoyunda tartışmalara sebep olan ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ (TES) için de 2026 yılında uygulamaya başlanacağı açıklandı.

Söz konusu düzenleme, yıllardır uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörürken, düzenleme kapsamında her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek. Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime devlet tarafından yüzde 30 destek verilecek ve söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda işletilecek. Haber Merkezi

