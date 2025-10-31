"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA

AB: Ateşkese saygı duyun

31 Ekim 2025, Cuma 02:45
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel’deki günlük basın toplantısında, İsrail’in ateşkesi ihlâl ederek Gazze’ye saldırması hakkında açıklama yaptı.

Gazze yarası kapanmadı
İsrail, Gazze’yi vuruyor, çıt yok
Siz garantör müsünüz, yoksa dublör mü?
Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

AB’nin Gazze’deki olayları yakından takip ettiğini belirten el Anouni, tüm tarafları, ateşkese saygı göstermeye, ateşkes planının aşamalarını uygulamaya, süreci baltalayabilecek ve Gazze’de çatışmaların yeniden başlamasına yol açacak eylemlerden acilen vazgeçmeye davet etti. El Anouni, “Bu çatışmanın askerî bir çözümü olmadığını yineliyoruz. Ölüm ve yıkım döngüsünü durdurmanın zamanı geldi” ifadesini kullandı.

***

Almanya: Ateşkes devam etmeli

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin devam etmesi çağrısında bulundu. Meyer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, tüm taraflardan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planının uygulanmasını istedi.

Merz, planı “bölgedeki durumun sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için en iyi ve belki de öngörülebilir tek ciddi yol” olarak niteledi. Uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekten umut verici bir yolda olunduğunu vurgulayan Meyer, “Tüm tarafları sadece buna katılmaya değil, aynı zamanda anlaşmalara da uymaya çağırıyoruz. Çünkü bu, bölgedeki durumu iyileştirmek için sahip olduğumuz en iyi yoldur” değerlendirmesinde bulundu.

***

Ateşkes endişesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade etti. Starmer, “Saldırılar konusunda derinden endişeliyim. Bu durum, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Tüm taraflar, Başkan Trump’ın barış anlaşmasına uygun davranmalı. Anlaşma, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barışın tek yoludur” karşılığını verdi.

Starmer, ABD ve bölgesel aktörlerle temas halinde tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Gazze’deki yıkımın boyutu hayal edilemez ölçüde. Öncelik, yardımların gereken miktarda ve hızda girişini sağlamak olmalıdır” diye konuştu.

***

Kan dökmeye doymadılar

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlâl ederek Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükümeti devireceklerini söyledi. Ben-Gvir, “Başbakana, savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirme taahhüdünü hatırlatıyorum. Hamas’ı ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeye karar verir ve (7 Ekim öncesi) politikasını sürdürmeye devam edip, pratikte Hamas’ı muhafaza ederek, yalnızca sözde zafer ve ortadan kaldırma ile yetinirse, hükümetin var olma hakkı kalmaz” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 226
Yorumlar

