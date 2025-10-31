İhmal mi var?

Gebze’deki facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Binanın zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, çökmeden bir gün önce iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu söyledi.

Kocaeli’de çöken ve 5 kişilik aileden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığı binada, arama- kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Görevlendirilen bilirkişi heyeti binanın enkazında incelemelerde bulunacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda adlî soruşturma sürdürülecek.

Binanın zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, çökmeden bir gün önce iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu söyledi. Kendisinin şehir dışında olduğu için eşinin bina sahibi ile görüştüğünü, kendisine “Herhangi bir sıkıntı yok” denildiğini anlatan Aydın, “Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı” diye konuştu.

“Binanın ortasında kolon yok”

Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, “Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. Ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası’na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri. Metro inşaatı havalandırması da eczanenin sağ tarafında. Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm. Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı” diye konuştu. Aydın ayrıca binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü dün çekilen fotoğrafları da gazetecilere gösterdi.

Haber Merkezi