ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Sudan’da katliam sürüyor

31 Ekim 2025, Cuma 18:32
Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir’in paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından geçen hafta sonu ele geçirilmesinin ardından, şehirde binlerce sivilin katledildiği yönündeki haberler, uluslararası toplumu alarma geçirdi.

Sudan’daki sivil kuruluşlar ve ordunun açıkladığı rakamlara göre, en az iki bin civarında ölü var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, El Faşir’den gelen “görüntü ve haberlerden dolayı duyulan derin endişe” vurgulanarak, 500 günden fazla süredir kuşatma altında olan binlerce çocuğun, amansız bombardıman, ağır çatışmalar ve ciddi gıda, güvenli su ve ilaç sıkıntısı ortasında daha da kapana kısıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Afrika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, Sudan’daki çatışmaların “daha da kötüleştiğini” ve acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

