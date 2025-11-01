"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

01 Kasım 2025, Cumartesi 01:44
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhmal mi var?

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

"Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor"

Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, Gebze'de bir binanın kolonunda çatlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

"Teknik inceleme tamamlanana kadar tedbiren 3 tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesi sağlandı." diyen Aktaş, teknik incelemenin ivedilikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Aktaş, bölgede adli bilirkişinin haricinde, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin de çalışma yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Onlar bu andan itibaren de devam edecekler. Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyemize ait olan tesiste, diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. Malumunuz 14 binadan birisi yıkıldı, birisi ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenmişti, tahliye etmiştik."

Vatandaşların canı söz konusu olduğu için ilgili tüm kurumların çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü aktaran Aktaş, araştırmalar sonucunda binaların durumuyla ilgili kararın verileceğini bildirdi.

Aktaş, ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un haberdar edildiğini, onların talimatlarıyla çalışmaların artırılarak devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz başka buna benzer bir olay yok. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlemsel inceleme de yapıyorlar. Gözle görülen ya da ihbar edilen ya da 2 gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten hemen boşaltıyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, tedbirlerin vatandaşların can güvenliği için alındığını vurguladı.

Aktaş, tahliye edilen binalardaki vatandaşların durumu anlayışla karşıladığını belirterek, devlet olarak tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olayı ilk andan itibaren takip ettiğini ifade eden Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirerek, talimatlarını aldıklarını kaydetti.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    Fas: Çöl Bölgesi’ndeki altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde ettik

    Risale-i Nur’un mesajları Konya Kitap Fuarı’nda yankılandı

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İhmal mi var?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi
    Genel

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.