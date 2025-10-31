"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

31 Ekim 2025, Cuma 03:20
Tanzanya’da dün yapılan genel seçimlerin ardından başkent Darüsselam’da başlayan protestolar nedeniyle askeri birliklerin konuşlandırıldığı ve şehirde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Darüsselam Emniyet Müdürü Camillus Wambura, kentin bazı bölgelerinde protestocuların bir otobüs ile akaryakıt istasyonunu ateşe vermesinin ardından sokağa çıkma yasağı kararının alındığını duyurarak, halka evlerinde kalmaları için çağrı yaptı.

Sokağa çıkma yasağının süresine ilişkin bilgi verilmezken askeri birliklerin Dodoma ve Zanzibar şehirlerinde devriye görevini üstlendiği kaydedildi.

Darüsselam'ın Magomeni, Kinondoni ve Tandale bölgelerinde de gösterilerin olduğu, güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

İnternet erişimini izleyen NetBlocks adlı kuruluş, dün akşam ülke genelinde yaygın bağlantı kesintisi yaşandığını bildirdi.

Darüsselam Bölge Komiseri Albert Chalamila da düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik birimlerimiz, kamu düzenini bozmaya çalışanlara karşı gerekli önlemleri aldı." ifadesini kullandı.

ABD’nin Darüsselam Büyükelçiliği de yayımladığı güvenlik uyarısında ülke genelinde protestoların sürdüğünü belirterek, vatandaşları kalabalık alanlardan uzak durmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de seçim sürecinde zorlama, keyfi gözaltı ve yargısız infaz vakalarının doğrulandığını bildirerek, "Ülkede korku ikliminin" oluştuğunu ifade etti.

Seçim süreci ve adaylar

Tanzanya Seçim Komisyonu, oy sayımının sürdüğünü ve ilk sonuçların akşam saatlerinde açıklanmaya başlanacağını duyurdu ancak kesin sonuçların yasal olarak 7 gün içinde sonuçlanabileceğini kaydetti.

Ülkede dün yapılan seçimlerde iktidarda bulunan Devrim Partisinin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan yeniden aday olurken ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçimlere katılamadı.

Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina’nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Muhalefetten tepkiler

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini savundu.

ACT-Wazalendo, seçim görevlilerinin ve güvenlik güçlerinin erken oy kullandığını, seçimin usulsüzlüklerle gölgelendiğini öne sürerken ana muhalefet partisi CHADEMA’nın yetkilileri de bazı bölgelerde parti gözlemcilerinin sandık merkezlerine alınmadığını iddia etti.

Seçim Komisyonu, muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu ve tüm sürecin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü savundu.

⁠Hassan, ilk kez doğrudan halk oylamasına katıldı

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle ölen dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

AA

