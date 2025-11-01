Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

Otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında vefat eden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. 11 sanık ayrıca yangında vefat eden 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin vefat ettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile vefat edenlerinn aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın dördüncü günü, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının dinlenilmesiyle başladı.

Duruşmada, sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunma ve esasa ilişkin beyanında, "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok." dedi.

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım." diye konuştu.

Ergül, otelin LPG tesisatının denetiminin yapılmadığını, bu nedenle yangının büyüdüğünü öne sürdü.

Kendilerini can ve mal güvenliği bakımından denetlemesi gereken kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savunan Ergül, "Eksiklik olduğu halde bana iletilmiyor. Yangından sonra birçok otel kapatıldı. Onların denetleme görevinde görmedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değildir. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım." diye konuştu.

Ergül, yönetim kurulu başkanı olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Eşim, kızlarım ve torunlarım otele tatil amaçlı ve bayramlarda gelirlerdi. Eksiklikleri iddianameden öğrendim. Büyük çaplı olay olabileceğini asla düşünemedim. Bu olayı öngöremedim, öngörebilseydim misafirler, ailem ve çalışanların orada kalmasına izin vermezdim. Bu riskleri öngöremedim. 25 yıldır böyle bir olay yaşanmadığı için güvende hissettim. Çok çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin."

Sanıkların savunması esnasında bazı müştekiler tepki gösterdi.

Emine Murtezaoğlu Ergül, Halit Ergül ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener'in avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık ve avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, söz alarak, Emine Murtezaoğlu Ergül'ün katıldığı bir programda iş hayatına ilişkin konuşmasını içeren videonun gerçeği ortaya çıkaracağını savunarak, videonun salonda izletilmesini istedi.

Ara karar kuran heyet, kovuşturmanın genişletilmesi ve videonun dosyada bulunduğundan izletilmesi talebinin reddine karar verdi.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca yangında vefat eden 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla yaralama" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası aldı.

2 sanığın tutuklanmasına karar verildi

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, teknik personel şefi Tahsin Pekcan, teknik personel Hüseyin Özer, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ı 21'er yıl, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'i 12 yıl, teknik personel Bayram Ütkü'yü 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar mutfak personeli Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın beraatine hükmetti.

Hapis cezalarında "takdir indirimi" uygulamayan heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bazı sanıklar hakkındaki diğer adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Öte yandan, müştekiler karar açıklanırken alkış tuttu.

Bolu Baro Başkanı Barut: Mağdur yakınlarının içine bir nebze de olsa su serpildiğine inanıyoruz

Kararın açıklanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut , başından beri yargıya inançlarının tam olduğunu söyledi.

Gelinen noktada emsal olacak karar verildiğini belirten Barut, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığın, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası aldığını hatırlattı.

Barut, hiçbir sanık hakkında cezada indirim uygulanmadığını dile getirerek, "Cezaların hepsi üst sınırdan uygulandı. İl Özel İdaresi personeline 'bilinçli taksir'den ceza verildi. Onlara da 21 sene ceza verildi. Tutukluluk hallerinin devamına mahkeme tarafından karar verildi. Adli kontrolle dışarıda olan 2 sanığın da tutuklanmasına karar verildi." diye konuştu.

Kararın tüm Türkiye'ye örnek olacağını vurgulayan Barut, "Adaletin bir nebze yerini bulduğuna inanıyoruz. Mağdur yakınlarının içine bir nebze de olsa su serpildiğine inanıyoruz." dedi.

Yangında yakınları vefat edenler kararı değerlendirdi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmada kararın açıklanmasının ardından yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir zaman adaletten umutlarını kesmediklerini belirterek, ilk duruşmadan itibaren yüce heyete karşı güvenlerini hep koruduklarını söyledi.

Çıkacak kararın yüreklere su serpeceğini, toplumda karşılığı olacağını hep söylediklerini dile getiren Gençbay, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular." diye konuştu.

Gençbay, bu söylediklerinin gerçekleşmesinin kendilerini duygulandırdığını, heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Daha önce söylemiştim annelerimiz, adaleti mahşerde, mahkeme-i kübra'da aramak zorunda bırakılmayacaklardı bu kararla. Nitekim öyle oldu. Artık anneler, bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler ve çok şükür bu karar da toplumda karşılığını buldu." ifadelerini kullandı.

Yargılamanın eksik başladığını söyleyen Gençbay, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada Danıştay 1. Dairesinin, kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılmış ve 9 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni verilmiş, dosya da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Aradan yaklaşık 1 ay geçti, hala Başsavcılığımızda bir hareket yok. Daha da vahimi, haklarında soruşturma izni verilen, makamlarını söylüyorum, Turizm Bakanlığının bu tür işletmeleri denetlemekle görevli Kontrolörler Kurulunun bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü hakkında soruşturma izni verilmişti, bu hanım hala görevde. Genel müdür yardımcıları hakkında soruşturma izni verilmişti, bu kişiler hala görevde. Yine bu inceleme ve denetlemeleri yapmakla görevli Kontrolörler Kurulu Başkanvekili hakkında soruşturma izni verilmişti, bu kişi hala görevde. Başkontrolörler ve kontrolörlerle ilgili soruşturma izni verilmişti ve bu kişiler de hala görevde. Şimdi öyle trajik bir durum ortaya çıktı ki haklarında soruşturma izni verilen kişilerle ilgili inceleme ve araştırmayı yapacak olan Başsavcılık bu kişilerden bilgi ve belge isteyecek."

"Diğer sorumluların da adaletin önünde hesap vermesini bekliyoruz"

Gençbay, haklarında soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin bu fiillerinin, aynı zamanda disiplin soruşturmasını da gerektirdiğine işaret ederek, "Kurumun başındaki bakandan bu yönde teftiş kuruluna talimat vererek disiplin soruşturması açması ve bu disiplin soruşturması sürecinde de hem bu disiplin soruşturmasının selameti için hem de devam eden adli soruşturmanın selameti için bu kişilerin derhal açığa alınması gerekiyor. Bu konuda ilgili bakanın harekete geçeceğine emin değilim ama bunları zorlamak için bütün hukuki yolları kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruşturmanın da bir an evvel başlatılması ve ilgililerin, burada olduğu gibi adaletin önünde hesap vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Aynı durumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili görevlileri için de geçerli olduğunu kaydeden Gençbay, "Bolu'da bu otelin işletmeye açıldığı tarihten yangın felaketinin gerçekleştiği tarihe kadar görev yapmış olan tüm valilerin de tıpkı İl Özel İdaresinin görevlileri gibi burada sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kişilerin de yargı önünde hesap vermesi için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Gençbay, mahkeme heyetine teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu karar, bundan sonra bu tür felaketlerin bu topluma yaşatılmaması için emsal olacaktır. Artık bu işletmeleri denetleyen kamu görevlileri, görevini layıkıyla yerine getirmediği takdirde işte bugün burada gördüğünüz gibi adalet önünde, hukuk önünde çok kısa sürede hesap vereceğini görecekler. Yine bu şekilde adeta ölüm makinesi gibi işletmeye açtıkları tesisleri de para kazanma hırsıyla insan sağlığını öncelemeden işletmeye açan işletme sahiplerinin de bu yapmış oldukları caniliklerin de hesabını yine kısa sürede adalete verdiğini bu karar göstermiş olacaktır. İnşallah daha güzel günlerin, bu şekilde felaketlerin konuşulmadığı, hukukun üstün kılındığı ve anaların ağlamadığı, yavruların tatillerini huzur içinde yaptıkları, toplumda huzur içinde yaşadıkları, yaşam hakkının her yönüyle toplumda sağlandığı bir gelecek beklediğimi ifade ederek sözlerime son veriyorum."

Müşteki avukatlarının çabasına değinen Gençbay, "Adeta ilmik ilmik işleyerek, bu kadar kapsamlı dosyayı gece gündüz çalışarak, kuyumcu titizliğiyle dosyadaki gerçekleri ortaya çıkardılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar da artık bizimle aile oldukları için o duruşma salonunda hep beraber ağladık, birbirimize sarıldık. Gerçekten duruşma salonunda kimi sanık müdafileri, müştekileri biraz kışkırtarak için çok mücadele etti ama müştekiler ve o 78 canın acılı aileleri hep birlikte metanetle yargılamayı izledik. Hiçbir taşkınlığa yer vermeden, sanık müdafilerinin konuşmalarını içimiz kan ağlaya ağlaya sükunetle dinledik. Karar açıklanırken de sükunetimizi bozmadık." ifadelerini kullandı.

"İyiler kazandı"

Yiğit Gençbay'ın annesi Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay da aylardır verdikleri mücadelenin 100 yıl gibi geldiğini, duruşmalara katılmaktan acılarını bile yaşayamadıklarını söyledi.

Sonucun kendilerini bir nebze rahatlattığını belirten Gençbay, kararla hayatını kaybeden 78 canın "rahat ettiğini" kaydetti.

Gençbay, iyilerin kazandığını dile getirerek, "Bundan sonra da iyiler kazanacak diye umut ediyorum. Yiğit'imin ve Alp'in yaptığı kahramanlıklar ölene kadar konuşulacak. İyiler kazanmalı. İyiler kazanacak." dedi.

Kötülüğün ülkede yerinin olmaması gerektiğini vurgulayan Gençbay, "Kötülerin de yeri olmasın. Çocuklar bize nasıl örnek olduysa Türkiye'de artık iyiler kazansın, adalet kazansın. Hak, hukuk kazansın. Bir daha böyle acılı ne davalar olsun ne biz ağlayalım ne de sevinelim. Hepsi çok acı." ifadesini kullandı.

Gençbay, bunun bir başlangıç olduğuna işaret ederek, "Bundan sonrada istinaf ve diğer aşamalarda da umarız aynı kararlar gider. Bizlere destek veren tüm Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de "Zalimler için yaşasın cehennem. Sıra Turizm Bakanlığında oturan yetkililerde. Pazartesi düşüyorum peşlerine." şeklinde konuştu.

"Herkes yaptığı işin ciddiyetini anlayacak"

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan ise kararın kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

Giden canlara olan borçlarını bir nebze olsun ödeyebildiklerini dile getiren Doğan, "Onlar geri gelmeyecek ama en azından bundan sonra onların gitmesiyle başka canlar acı çekmeyecek diye düşünüyorum." dedi.

Doğan, herkesin attığı imzanın ağırlığını bilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ahbap çavuş ilişkisi bir nebze olsun en azından kesilecek. Herkes yaptığı işin ciddiyetini anlayacak. Bu sayede hiçbir cana zarar gelmeyecek. Bizim canlarımızın gidişi belki buna vesile oldu. Bunun için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yangında vefat eden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan da kararla olması gerekenin olduğunu belirterek, "Biz de bunun için uğraştık ama mahkeme heyeti bence adil yargılama yaptı. Hem adaleti hem de vicdanlarını taşıyarak bu kararı verdiler. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum adil davrandıkları için." diye konuştu.

Kotan, kararın işin bir kısmı olduğuna değinerek, "Şimdi diğer kısmı var. Sanık sandalyesine hiç oturmayan yetkililer var. Biz burada sorumluluğu olan herkesin hak ettiği cezayı alması için gerekiyorsa ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kararın, emsal teşkil edeceğinin altını çizen Kotan, "Bu ülkede bundan sonra kimse kağıt üzerinde düşünmesin imzasını. Aldığı sorumluluğun ağırlığını bilsin ki bizim canlarımızı kimsenin vicdanına, kimsenin insafına emanet etmeyelim. Her şeyin kuralı var. Her şey olması gerektiği gibi olmalı. Umarım herkese emsal olabilecek, bundan sonraki canları koruyabilecek uygulamalara vesile olur." şeklinde konuştu.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaa

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.