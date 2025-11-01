"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

01 Kasım 2025, Cumartesi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan şüpheli hakkında, "yakarak kamu malına zarar verme" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da 23.29 sıralarında Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine gelen ihbar içeriğinde "Ayasofya-i Kebir Camii'nde yangın çıkarmaya çalışan bir kişinin olduğunun" bildirilmesi üzerine kolluk ekiplerinin olay yerine intikal ettikleri ifade edildi.

 

İddianamede, yangının cami görevlileri tarafından söndürüldüğünün anlaşılması üzerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan, "Dünya Miras Alanı" sınırlarında olan, birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hariminde gerçekleşen kundaklama olayı nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

 

Güvenlik kamera kayıtlarına göre sanık Mesut Güçlü'nün, 11 Temmuz'da 22.57'de x-ray cihazından geçerek Ayasofya-i Kebir Camii'nin içerisine girdiği belirtilen iddianamede, yanında getirdiği bez torba içinden kitap olarak değerlendirilen nesneyi çıkarak cami sütununun dibine götürdüğü, 23.12'de burada ateş yaktığı, ardından hızla camiyi terk ettiği ve araçla olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

"Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Güçlü'nün, kendisine ait araçla Ayasofya-i Kebir Camii'ne geldiğini, cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde kendisinin de namaz kıldığını söylediği aktarıldı.

Sanık Güçlü, ifadesinin devamında, "Cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirmiş olduğum 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını, kolonya kutusu ile birlikte yazmayı tutuşturup halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Benim herhangi bir pişmanlığım yoktur." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanıktan ele geçirilen cep telefonu incelemesinde yapılan bilirkişi raporunda, Ayasofya-i Kebir Camii ve bazı tarihi cami ve sur yerlerinin internetten indirilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Sanık Güçlü'nün yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içindeki zemin halısını yakarak zarar verdiği belirtilen iddianamede, ayrıca bu yerin birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Mesut Güçlü'nün "yakarak kamu malına zarar verme" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    Fas: Çöl Bölgesi’ndeki altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde ettik

    Risale-i Nur’un mesajları Konya Kitap Fuarı’nda yankılandı

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İhmal mi var?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi
    Genel

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.