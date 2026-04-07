Bu savaşı Lübnan seçmedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

“Lübnan bu savaşı seçmedi. (Lübnan’ın) Egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir.” diyen Sanchez, Selam ile görüşmesinde İspanya’nın Lübnan’a olan desteğini ve dayanışmasını ifade ettiğini kaydetti. Sanchez ayrıca, Lübnan’daki BM barış gücü UNIFIL’deki İspanyol birliklerinin “takdire şayan bir iş yaptığını” belirterek, “BM barış gücü misyonuna yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır” çağrısında bulundu. AA

