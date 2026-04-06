"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İran büyük savaşa hazırlanıyor: Bütün okullar kapatıldı

06 Nisan 2026, Pazartesi 21:07
ABD ve İsrail’in uluslararası tüm kuralları yıkarak İran’a karşı başlattığı yıkım operasyonu bölgesel bir felakete dönüşme riski taşıyor.

İran savaşı durdurmak için araya giren ülkelerin tekliflerini reddetti. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin arabulucu kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pakistan’ın liderliğinde yürütülen son ateşkes girişimleri “çıkmaz sokağa” girdi. Arabulucular, İran’ın önümüzdeki günlerde İslamabad’da ABD’li yetkililerle masaya oturmayı kesin bir dille reddettiğini ve Washington’ın taleplerini “kabul edilemez” bulduğunu resmen ilettiğini açıkladı. Ateşkes tekliflerinin reddedilmesi, İran’ın kısa vadeli bir çözümden ziyade topyekûn ve uzun sürecek bir savaşa hazırlandığının en net göstergesi oldu. Tahran yönetimi, beklenen uzun soluklu savaş hazırlıkları kapsamında ülke içindeki sivil güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Alınan acil kararla, artan bombardıman ve güvenlik riskleri nedeniyle İran genelindeki tüm ilkokullar, liseler ve üniversiteler “ikinci bir duyuruya kadar” süresiz olarak kapatıldı.

