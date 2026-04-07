"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

ABD Başkanı Donald Trump: Petrole çökmek isterdim

07 Nisan 2026, Salı 21:14
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, kendisine kalsa İran’ın petrolünü ele geçirmeyi amaçlayacağını vurgulayarak, “Bana kalsa İran’daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım” değerlendirmesini yaptı. ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini, İran’ın Amerikalılara verdiği son cevapların kayda değer gelişmeler olduğunu belirten Trump, “Neler olacağını göreceğiz” dedi.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    Bu savaşı Lübnan seçmedi

    ABD Başkanı Donald Trump: Petrole çökmek isterdim

    İran’dan yeni şartlar

    Süreç yanlış ilerliyor

    Türkiye hukuk devleti ilkesinden uzaklaştı

    Beşiktaş'ta terör saldırısı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Tarım ve Orman Bakanlığından zirai don uyarısı

    "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek"

    Zincirsiz köpek saldırısında yaralanan kişiye 2 milyon liralık tazminat

    "Anlaşma olmazsa her köprü yerle bir edilecek, her elektrik santrali devre dışı kalacak"

    Gazze’de 21 bin çocuk öldürüldü: Hem savaşın, hem kuşatmanın kurbanı oldular

    Ateş yayılıyor

    Lübnan'a olan desteğini yineledi

    Trump'ın Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafından dolayı BM'ye şikayette bulundu

    Mehmet Kutlular Belgeseli: Tanıtım

    Yüksekten düşen 4 işçiden 3'ü öldü

    Trump, yine süre uzattı

    Müslümanlardan Trump’a tepki

    İran büyük savaşa hazırlanıyor: Bütün okullar kapatıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bediüzzaman dikkate alınmadan çözüm olmaz
    Genel

    Beşiktaş'ta terör saldırısı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
    Genel

    Ateş yayılıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'ın Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafından dolayı BM'ye şikayette bulundu
    Genel

    Lübnan'a olan desteğini yineledi
    Genel

    Gazze’de 21 bin çocuk öldürüldü: Hem savaşın, hem kuşatmanın kurbanı oldular
    Genel

    "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek"
    Genel

    "Anlaşma olmazsa her köprü yerle bir edilecek, her elektrik santrali devre dışı kalacak"

