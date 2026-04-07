ABD Başkanı Donald Trump: Petrole çökmek isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, kendisine kalsa İran’ın petrolünü ele geçirmeyi amaçlayacağını vurgulayarak, “Bana kalsa İran’daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım” değerlendirmesini yaptı. ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini, İran’ın Amerikalılara verdiği son cevapların kayda değer gelişmeler olduğunu belirten Trump, “Neler olacağını göreceğiz” dedi. AA

