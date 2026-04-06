"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Avrupa idam kararına karşı ayakta

06 Nisan 2026, Pazartesi 10:58
İsrail’in Filistinli esirlere yönelik idam kararına ve Gazze ile Lübnan’a saldırılarına tepki gösteren Avrupa’daki binlerce kişi, Stockholm ve Amsterdam’da düzenlenen gösterilerde işgalin sona ermesi çağrısı yaptı.

Avrupa’nın farklı şehirlerinde binlerce kişi, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam kararını protesto etmek için sokaklara çıktı. Stockholm ve Amsterdam’da düzenlenen gösterilerde, işgalin sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı öne çıktı.

İşgale son verin

İsveç’in başşehri Stockholm’de göstericiler, İsveç Parlamentosu’na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, “İşgale son”, “Esirlere hürriyet”, “İdama hayır”, “Lübnan’a saldırı durdurulsun” yazılı pankartlar açarak İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Gösteride temsili idam sehpası kurularak, İsrail’in Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam kararına tepki gösterildi.

Aktivistler: Hükümetler iki yüzlü

İsveçli aktivist Emil Ericsson, İsveç hükümetinin ve genel olarak Batılı ülkelerin İsrail’in Filistin saldırılarına yönelik iki yüzlü tutum sergilediğini aktararak, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çok net ve sert tepki gösteren aynı politikacılar, Filistin’de on binlerce sivil katledilirken İsrail’i desteklemeye veya sessiz kalmaya devam ediyor. Bu çifte standart, uluslararası hukukun ve insan haklarının ne kadar iki yüzlü bir şekilde uygulandığının en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“İsrail bir apartheid ülkesidir”

Hollanda’nın başşehri Amsterdam’da ise, Filistin Toprak Günü’nün 50. yılı dolayısıyla ve Filistinli esirlere yönelik idam cezasına karşı gösteri düzenlendi. Meydanda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde, Filistin, Türkiye, İran, Lübnan ve Suriye bayraklarının yanı sıra, “Hepimiz Filistinliyiz” ve “Filistinli tutukluların yanındayız, hepsini özgür bırakın”, “Yasallaştırılmış linç”, “Özgür Filistin”, “Siyasetten önce insanlık”, “İsrail bir apartheid ülkesidir”, “Soykırım” ve “Hollanda, Gazze’deki soykırım için silâh sağlamayı durdur” yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Çifte standarda tahammülümüz yok

Gösteride konuşma yapan Filistinli aktivist Mohamed Kotesh, İsrail’in Filistinli esirlere yönelik idam yasasının insanlığa karşı bir saldırı olduğunu belirterek, Filistinlilere yönelik uygulamaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası topluma seslenen Kotesh, “İnsan hakları neden herkes için geçerli de Filistinliler için değil? Neden diğer rejimlere karşı yaptırımlar uygulanırken, İsrail uluslararası hukuku çiğnerken dünya sessiz kalıyor? Artık bu çifte standarda tahammülümüz yok” dedi. 


AA

