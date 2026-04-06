Bakan Uraloğlu: Satılmayacak, İşletme hakkı devredilecek

06 Nisan 2026, Pazartesi 10:45
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında köprü ve otoyol satışı iddialarına cevap verdi.

Bakan Uraloğlu, konunun yanlış anlaşıldığını savunarak, mevcut 2 bin kilometrelik yol ağının mülkiyetinin kamuda kalacağını vurguladı. Ancak, bu yolların işletilmesinin özel sektöre devredilip devredilmeyeceğine dair şu ifadeleri kullandı: “Karayolları Müdürlüğü’nün işlettiği 2 bin kilometrelik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Satılması gibi bir durum yok, işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur.” 

  • Hüseyin İlhan

    6.04.2026 10:57:23

    İşletemiyorsanız bırakın arkadaş.Amma siz 1,5 milyar dolar maliyeti olan köprüyü 14,5 milyar dolara yaptıracak kadar süper zeka!ve milletin,ülkenin dostusunuz ha.Yerseniz.

Bakan Uraloğlu: Satılmayacak, İşletme hakkı devredilecek
