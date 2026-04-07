İran’dan yeni şartlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hürmüz’ü açmazlarsa İran’ı yok edeceğiz” tehdidinin süresinin dolmasına saatler kala Tahran’dan yeni bir teklifle karşı hamle geldi.

Washington’ın 15 maddelik barış planına 10 maddelik bir listeyle cevap veren İran; yaptırımların kalkması ve savaşın tamamen bitmesi şartıyla Hürmüz’ü açacağını, ancak geçen her gemiden 2 milyon dolar “geçiş ücreti” alacağını duyurdu. Anlaşmanın şartlarında “İran’a gelecekte bir daha saldırılmayacağına dair kesin garanti verilmesi. Geçici bir ateşkes değil, savaşın “kalıcı” olarak sona erdirilmesi. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına derhal son vermesi. İran’a uygulanan tüm ABD yaptırımlarının istisnasız kaldırılması. İran’ın bölgesel müttefiklerine yönelik tüm askeri operasyonların ve çatışmaların durdurulması” maddeleri bulunuyor. Haber Merkezi

