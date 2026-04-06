Müslümanlardan Trump’a tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı tehdit ettiği bir sosyal medya paylaşımında kullandığı “Allah’a şükür” ifadesini eleştirerek, bunun alaycı bir tutum içerdiğini belirtti ve Kongre’ye şikâyette bulundu.

CAIR, Trump’ın hem İslam’ı küçümseyen hem de İran’ın sivil altyapısını hedef alan tehditler içeren açıklamalar yaptığını vurgulayarak, Kongre’yi yeniden toplanmaya ve İran’a yönelik savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, Trump’ın ifadelerinin “pervasız ve tehlikeli” olduğu belirtilerek, bunun Müslümanları aşağılayan uzun süreli bir söylem ve politika zincirinin parçası olduğu ifade edildi. “Allah’a şükür” ifadesinin şiddet tehditleri bağlamında kullanılmasının dini dili araçsallaştırdığı ve İslam’a saygısızlık içerdiği değerlendirmesinde bulunuldu. AA

