Ateş yayılıyor

Ukrayna ordusu, Rusya’nın en büyük ikinci petrol ihraç limanı olan Novorossiysk’teki ana ihracat terminallerini İHAlarla hedef alarak ateşe verdi.

İki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında hedef giderek kritik enerji altyapılarına kayıyor. Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanında bulunan Rusya’nın en büyük petrol ihracat terminallerine bir saldırı düzenledi. Saldırının ardından terminallerde büyük yangınlar çıkarken, limandaki faaliyetlerin ciddî şekilde aksadığı bildirildi.

Çok ağır bir darbe

Karar’ın haberine göre, Novorossiysk Limanı, Rusya’nın ham petrol ve rafine petrol ürünleri sevkiyatının yarısından fazlasını gerçekleştirdiği, ülkenin en büyük ikinci petrol ihraç kapısı konumunda bulunuyor. Uzmanlar, ihracatın can damarı olan bu tesislerin vurulmasının, savaşın finansmanını sağlamaya çalışan Vladimir Putin yönetimine çok ağır bir ekonomik ve lojistik darbe vurduğunu belirtiyor.

Petrol piyasalarında alarm zilleri çalıyor

Saldırının zamanlaması, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yaptı. Analistler, piyasa oyuncularını “petrolde açığa satış yapmamaları (short pozisyon almamaları)” konusunda uyarırken, arz endişeleri sebebiyle petrol fiyatlarının hızla yukarı yönlü bir ivme kazanması bekleniyor. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde devam eden savaşın küresel enerji tedarikini tehdit etmesi üzerine ABD yönetimi, arz güvenliğini sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde Rus petrolüne yönelik uyguladığı ambargoyu kaldırmıştı.