Enflasyonda %100 sapma var

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, TÜİK’in enflasyon verilerini değerlendirerek, “Yılın ilk çeyreği bittiğinde hedefin neredeyse yüzde 100’ü seviyesinde bir sapma var” dedi.

TEPAV Merkez Direktörü ve ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, TÜİK’in açıkladığı Mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 2026 için Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon tahmininin yüzde 16 olduğunu hatırlatarak, “Merkez Bankası da bunu devam ettirmiştir. Yılın ilk çeyreği bittiğinde hedefin neredeyse yüzde 100’ü seviyesinde bir sapma var” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sofrasından çalınıyor

Yılmaz, bütçe döneminde OVP’de yer alan enflasyon hedeflerine uygun biçimde çalışan ve emekliliklerin aylık, ücret ve maaşlarının artırıldığını belirterek, “Dolayısıyla son iki yıl olduğu gibi bu kesimlerin reel ücretleri sapan enflasyon kadar sürekli azalmakta, aslında çalışanların ve emeklilerin sofralarından ve çocukların eğitim harcamalarından çalınmakta. Türkiye’de harcama açısından baktığımızda yoksul sayısı hızla artarak 30 milyonu aşmış durumda” dedi. 2025 yılında enflasyonda sapmanın OVP’de yüzde 77, Merkez Bankası tahmininde yüzde 120 olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sapmaların doğrudan toplumun sabit gelirli kesimleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Fatura daha da büyüyecek

Yılmaz, “Bu durum yoksulluğun ve eşitsizliğin daha da derinleşmesine, ekonomik programın samimiyetten uzaklaşmasına yol açıyor. İzleyen aylarda enerji maliyetleri, gıda ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma nedeniyle enflasyonun düşmeyeceği aksine artacağı göz önüne alınırsa çalışanalar ve yoksullar açısından fatura daha da büyüyecek” diye konuştu. Yılmaz, TÜİK’in açıkladığı enflasyonun sürekli İTO enflasyonun altında kaldığına da işaret ederek, “1 Nisan’da bu konuya dikkat çekmiştim. TÜİK’in, enflasyonu Mart ayı için yüzde 1,95-2,16 arasında açıklayacağını kayda geçirmiştim. Bu durum TÜİK’in hesaplama yöntemiyle ilgili kuşkuları artırıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka