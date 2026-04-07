Gazze’de 21 bin çocuk öldürüldü: Hem savaşın, hem kuşatmanın kurbanı oldular

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırımın ilk iki yılında 21 binden fazla Filistinli çocuğun can verdiği, 44 binden fazla çocuğun yaralandığı ve yüz binlercesinin yerinden edildiği bildirildi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS), Filistinli Çocuklar Günü’nde yayınladığı rapora göre, bunlardan 450’si bebek, 1029’u bir yaş altı çocuk, 5031’i ise 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Kaydedilen çocuk ölümleri yalnızca saldırılar sonucu yaşanmadı; İsrail kuşatma, açlık ve soğuğu da çocukları hedef alan sistematik birer soykırım aracı olarak kullandı. Aynı dönemde 157 çocuk açlık nedeniyle, yerinden edilmiş 25 çocuk ise sığındıkları çadırlarda soğuktan donarak can verdi. Ayrıca enkaz altında kayıp olduğu belirtilen yaklaşık 9 bin 500 kişinin büyük bir kısmını da çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

Ya ölürüz ya da şerefimizle yaşarız

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya sakinlerinden Filistinli çiftçi Ahmed Hudayr, 10 dönümlük bir arazide başlattığı projeyle, İsrail’in tarım arazilerini tahrip ve işgal etmesi sebebiyle yaşanan gıda krizini bir nebze olsun hafifletmeyi hedefliyor. Gazze’de İsrail soykırımının devam ettiği süre zarfında tarım arazilerinin yüzde 80’inden fazlası (178 bin dönüm) yok edildi. Sebze ekilen alanlar 93 bin dönümden 4 bin dönüme düştü. Filistinli çiftçi Ahmed Hudayr, “3 yıl aradan sonra yeniden ekim yapmaya karar verdik. Beyt Lahiya’daki tarım arazilerine Yahudiler el koydu. Hepsi tahrip edildi, kuzeyde ekim yapılabilecek hiç bir yer yok. Burası ilk tarla olacak. Bir yerden başlamak lazım. Tehlikeli tabi ama biz bu tehlikeye meydan okuyoruz, çalışmak istiyoruz. Ya ölürüz ya da onurumuzla yaşarız” ifadelerini kullandı.