Sanayici nefes alamıyor

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyon, son yıllarda yaşanan küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle ciddî bir daralma yaşıyor. Türk Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, Ekonomi Masası programında sektörün kanayan yaralarına parmak bastı.
Narbay, “2 yılda öz kaynaklarımız tükenecek!” uyarısıyla, acil eylem planı çağrısında bulunarak, hükümete 10 maddelik kapsamlı bir destek paketi önerdi. Ekonomi’nin haberine göre Narbay, Türkiye’nin ilk 5 ayda Avrupa’da %16, Amerika’da ise %10 artan alımlara rağmen pazar kaybettiğini vurguladı. Narbay’a göre, sektörün yaşadığı rekabetçilik kaybının temel nedeni, girdi maliyetlerindeki fahiş artış ile kurdaki dengesizlik.
Haber Merkezi