Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!

Çin'in Liuyang şehrinde dronlar ve havai fişeklerle yapılan gösteri sırasında dronlarda yaşanan arıza nedeniyle alev alan havai fişekler gösteriyi izleyen kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Liuyang Nehri kenarında "Sky Theatre" adı verilen açık hava seyir alanında düzenlenen gösteride, dron arızası, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açtı. Sosyal medyada yer alan videolarda, insanların panik içinde kaçıştığı, organizasyona ait çadırda ve çevredeki yeşillik alanda küçük çaplı yangınların çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Liuyang şehri, Çin'de havai fişek ve maytap türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor. AA

Okunma Sayısı: 308

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.