ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Plan tuzaklarla dolu - BM de endişeli! - 'ABD dürüst bir arabulucu değil'

05 Ekim 2025, Pazar 12:00
BM raportörleri, Trump’ın ateşkes planının Filistinlilerin haklarını güvence altına almadığını ve uluslararası hukukla çeliştiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için ateşkes planıyla ilgili, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, planda kalıcı ateşkes, hukuka aykırı şekilde alıkonulan kişilerin hızla serbest bırakılması, BM denetiminde insanî yardım akışının sağlanması, Gazze’den zorla göç ettirilmenin engellenmesi, İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve toprak ilhakına karşı çıkan maddelerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

UAD’nin kararıyla çelişiyor

Diğer taraftan bu maddelerin esasen uluslararası hukukun gereklilikleri olduğu ve “resmî bir barış planına bağlı olmaması” gerektiği kaydedilen açıklamada, plana dair bazı temel unsurların uluslararası hukukun temel kurallarıyla ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığına son vermesini talep eden Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2024 tarihli görüş kararıyla ciddî biçimde çeliştiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “Her ne pahasına olursa olsun, hukuku ve adaleti göz ardı ederek ya da alenen çiğneyerek derhal bir barış dayatmak, daha fazla adaletsizliğin, gelecekteki şiddetin ve istikrarsızlığın reçetesidir” ifadesi kullanıldı.

Amerika dürüst bir arabulucu değil

Planla ilgili temel endişelerin, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkını, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde güvence altına almaması ve belirsiz ön şartlara tâbî tutması olarak sıralanan açıklamada, Filistin’in geleceğinin uluslararası hukukun öngördüğü gibi Filistinlilerin elinde değil, dışarıdan gelecek kararların insafına bırakılmış olacağına değinildi. Açıklamada, planın öngördüğü üzere Trump’ın başkanlık edeceği bir “Barış Kurulu” tarafından yapılacak denetimin BM otoritesi altında veya şeffaf çok taraflı bir denetim mekanizması çerçevesinde olmayacağına dikkati çekilirken, ABD’nin İsrail’in açık biçimde taraflı bir destekçisi konumunda olduğu ve “dürüst bir arabulucu” olmadığı vurgulandı.

Hamas’tan kerhen evet

Hamas, Gazze barış planına cevabını verdi. İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha şartlarının yerine getirilmesi durumunda tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi’nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslâm ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.

Trump, soykırımı görmüyor 

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın kararını açıklamasının hemen ardından yaptığı açıklamada Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’e teşekkür ederek “Sonucun nasıl olacağını göreceğiz. Her şeyin son hâlini netleştirmemiz gerekiyor, bu çok önemli. Esirlerin ailelerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum; maalesef bazı esirler içinde bulundukları şartlar nedeniyle çok kötü durumda, ama onların da ailelerine kavuşması için çalışıyoruz.

Çünkü anne babalar, evlatları hayatta olmasa bile onları geri almak istiyor. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu’da barışın sağlanmasını istedi; bu hedefe ulaşmaya çok yakınız” diye konuştu.

