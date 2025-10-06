Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 17 Ekim'de Meclis'e geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklanacak bütçe ödeneklerinde, 18,9 trilyon liralık harcama hedeflenirken, 2,7 trilyon liralık açık öngörülüyor.

2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon Bütçe harcamalarının 12 trilyon liralık büyük bir kısmı borç, faiz ödemeleri, SGK ve KİT açıklarına ayrılacak. Özelleştirme gelirleri ise 2024 yılına göre 11 kat artışla 185 milyar liraya çıkarılarak kamusal varlıkların satışının hızlanacağı sinyalini veriyor. Haber Merkezi

