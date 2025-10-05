"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Putin: Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verilirse, ABD'yle ilişkiler bozulur

05 Ekim 2025, Pazar 17:09
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." dedi.

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

Tomahawk'ın Ukrayna'ya verilmesi ihtimali

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye ilişkin Trump'ın planı ve Hamas'ın cevabı hakkında Türkiye ile 7 ülkeden ortak açıklama

    Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı 37'ye çıktı

    Trump'ın Portland'da Ulusal Muhafız kararı geçici olarak durdurdu

    Nepal'deki afetlerde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    ABD'li emekli albay ve eski diplomat Wright: Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar devam edecek

    Gazzeliler Trump'ın tuzaklarla dolu planına nasıl bakıyor?

    Putin: Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verilirse, ABD'yle ilişkiler bozulur

    Zelenskiy: Rusya, 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdı

    Plan tuzaklarla dolu - BM de endişeli! - 'ABD dürüst bir arabulucu değil'

    Memur-Sen’den hükümete çağrı: Maaşları enflasyona ezdirmeyin

    Malatya'da kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

    İsrail durmuyor, gece boyu Gazze’yi bombaladı

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    İsrail'in alıkoyduğu Fransız milletvekilleri açlık grevine başladı

    Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu

    Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek

    Çin'de Matmo tayfunu alarmı!

    Meclis açılırken

    Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 1 puanla döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-3: Çare Asr-ı Saadet’i örnek almaktır
    Genel

    İsrail'in alıkoyduğu Fransız milletvekilleri açlık grevine başladı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu
    Genel

    Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek
    Genel

    Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!
    Genel

    Çin'de Matmo tayfunu alarmı!
    Genel

    Malatya'da kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.