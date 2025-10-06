Yeni Asya’dan Gültekin Uysal’a ziyaret

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim İriboz, eski yönetim kurulu üyelerimizden Ali Vapurlu, Bilal Sürücü ve Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a parti genel merkezinde nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, iç siyaset, dış politika, ekonomi ve hukuk alanlarındaki gelişmeler konuşuldu. UYSAL: MAKUL AKIL İŞLETİLMELİ Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeni Asya’yı yakından takip ettiğini belirterek, hukuk, hürriyetler ve adalet konusundaki kararlı duruşunu takdir ettiğini söyledi. Uysal, Türkiye’de iktidar olmak için makul aklın işletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Uysal, “Rasyonel akıl bir noktada buluşmalıdır” diye konuştu. HABER / FOTO: MEHMET KARA

[email protected]

Okunma Sayısı: 293

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.