Gazze için acil eylem çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İsrail’e karşı ticarî, hukukî, siyasî, askerî caydırıcı tedbirlerin alınması"; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Türkiye'nin kararlılığının tüm dünyaya gösterilmesi için ihtiyaç olan tezkereyi Meclis gündemine getirmesi"; sendika başkanlarına da "genel grev ilanı" çağrısında bulundu.

Arıkan, parti olarak 'Gazze tezkeresi için imza ver' kampanyası başlattıklarını duyurdu. Erdoğan'ı eleştiren Arıkan, "Millete kolayı, hamburgeri boykot etmeye çağıran iktidar gitti Amerika'dan, en büyük silah tüccarı Boeing'ten hem de böyle bir dönemde 225 tane uçak aldı. İşte biz tam buna karşıyız. Biz bu ikiyüzlü tavra karşıyız" ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.