ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

03 Ekim 2025, Cuma 19:16
Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E), İspanya ve Portekiz'de nisanda yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin hazırlanan ön raporda, kesintilerin türünün "ilk örneği" olduğunu belirtti.

Avrupa'da 36 ülkeden 40 elektrik iletim sistemi operatörünü temsil eden Brüksel merkezli kuruluş ENTSO-E Başkanı Damian Cortinas, İspanya ve Portekiz'in güç sistemlerinde 28 Nisan'da yaşanan büyük kesintiye ilişkin kurulan uzman panelinin hazırladığı ön rapora ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

 

Hazırlanan ön raporda, kesintinin yaşandığı gün elektrik sistemlerinin durumu ve olayların sıralaması üzerinde duruldu. 28 Nisan'daki kesintinin doğrudan nedeninin voltajdaki ani artış olduğuna dikkat çekilen raporda, başlangıçta yaşanan bazı elektrik üretim kayıplarının nedenlerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Raporda, araştırma için tam ve yüksek kaliteli veri toplamanın zor olduğuna dikkati çekildi. Kesintiye ilişkin nihai bulgular 2026'nın ilk çeyreğinde yayımlanacak raporda yer alacak.

Basın toplantısında konuşan Cortinas, arka arkaya gelen yüksek voltajlara bağlı bir kesintinin Avrupa'da daha önce hiç yaşanmadığına dikkati çekerek, "Bu, Avrupa'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli elektrik kesintisi olmakla birlikte türünün ilk örneğiydi." dedi.

Cortinas, kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığı yönünde bir bulguya rastlanmadığına işaret etti. İspanya'nın yüksek oranda yenilenebilir enerji kullanmasının kesintiye neden olmadığını anlatan Cortinas, İspanya'nın diğer ülkelerle sınırlı elektrik bağlantısının kesintiye yol açmadığını belirtti.

AA

