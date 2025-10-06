"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

06 Ekim 2025, Pazartesi
Türkiye, cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklu sayısıyla Avrupa’da ilk sırada yer alırken cezaevlerinin kapasiteleri aşılmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre yaklaşık 304 bin 964 kişi kapasiteli cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 413 bin 780 oldu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) raporları da bazı cezaevlerinde kapasitenin yaklaşık 3 katında tutuklu ve mahkûm olduğunu gösterdi.

BirGün'ün haberine göre, TİHEK sık sık cezaevlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Kurum’un ziyaret ettiği son altı cezaevinin tamamında kapasitesinden çok fazla tutuklu ve mahkûm bulunduğu ortaya çıktı. Kalecik Açık Cezaevi’nde 1400 kapasiteye karşın 3 bin 155 mahpus bulunurken 1318 kapasiteli Kayseri Kapalı Cezaevi’nde ise 3162 mahpus yer alıyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    Sanal kumar salgına dönüştü

    Yeni Asya’dan Gültekin Uysal’a ziyaret

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama

    La Liga'da takımlarından da Filistin'e büyük destek: "Filistin bizim için hadi"

    İsrail’i protestolar sürüyor

    Gazze için acil eylem çağrısı

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

    Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

    Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!

    Samsun'da gol yok

    Önyargılarımız

    Gazze'ye ilişkin Trump'ın planı ve Hamas'ın cevabı hakkında Türkiye ile 7 ülkeden ortak açıklama

    Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı 37'ye çıktı

    Trump'ın Portland'da Ulusal Muhafız kararı geçici olarak durdurdu

    Nepal'deki afetlerde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    ABD'li emekli albay ve eski diplomat Wright: Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda
    Genel

    Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!
    Genel

    İsrail’i protestolar sürüyor
    Genel

    Yeni Asya’dan Gültekin Uysal’a ziyaret
    Genel

    Sanal kumar salgına dönüştü
    Genel

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı
    Genel

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.