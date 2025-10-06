Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

Türkiye, cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklu sayısıyla Avrupa’da ilk sırada yer alırken cezaevlerinin kapasiteleri aşılmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre yaklaşık 304 bin 964 kişi kapasiteli cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 413 bin 780 oldu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) raporları da bazı cezaevlerinde kapasitenin yaklaşık 3 katında tutuklu ve mahkûm olduğunu gösterdi.

BirGün'ün haberine göre, TİHEK sık sık cezaevlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Kurum’un ziyaret ettiği son altı cezaevinin tamamında kapasitesinden çok fazla tutuklu ve mahkûm bulunduğu ortaya çıktı. Kalecik Açık Cezaevi’nde 1400 kapasiteye karşın 3 bin 155 mahpus bulunurken 1318 kapasiteli Kayseri Kapalı Cezaevi’nde ise 3162 mahpus yer alıyor.

Haber Merkezi