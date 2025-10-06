Sanal kumar salgına dönüştü

“Türkiye Kumar Raporu”na göre kumar oynama yaşı artık 10’lu yaşlara kadar düştü; uzmanlar, hızla yayılan kumar alışkanlığına karşı acil tedbir alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Gençlere kumar tuzağı

Sanal kumar ve bağımlılık büyük bir yara

Gençlik daha kolay sanal kumar bağımlısı oluyor

Bağımlılık da şekil değiştirdi

Ekberü’l-kebâir-5 (Kumar)

Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

Yeşilay’ın açıkladığı “Türkiye Kumar Raporu”, kumar ve sanal kumar bağımlılığının Türkiye’de bir salgına dönüştüğünü ortaya koydu.

Rapora göre kumara başlama yaşı 15’e kadar geriledi; 15 yaş üstü nüfusun her 10 kişisinden biri hayatında en az bir kez kumarla tanıştı. Bağımlılıkların Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğu, bunun yarısından fazlasının kumardan kaynaklandığı belirtildi.

Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız

Tanıtım toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yalnızca son üç yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) 15 bin 624 kişinin kumar bağımlılığı sebebiyle başvurduğunu açıkladı. Dinç, “Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor. Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep oluyor. Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız” dedi.

Gençler risk altında

Cumhuriyet’in haberine göre, Psikolog Melike Şimşek, özellikle gençlerin risk altında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Son raporda maalesef kumar oynama yaşının onlu yaşlara indiğini görüyoruz. Ergenler ödül duyarlılığı çok yüksek bir grup, bağımlılık riski bu sebeple daha fazla. Üstelik artık değerler değişti; üniversite mezunu olmak demode, kısa yoldan para kazanma arzusu ön planda. Ekonomik kriz gençlerde umutsuzluğu arttırdı. Okuyarak ya da çalışarak ev, araba alabileceklerine inançları kalmadı.” Şimşek ayrıca, denetimsiz dijital alanların tehlikesine de işaret etti: “Gençlerin kumara ulaşması artık çok kolay. Sadece bahis siteleri değil, alışveriş sitelerinde ya da dijital oyunlarda bile kumar mekanizmaları gömülü.”

Haber Merkezi