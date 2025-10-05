"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Zelenskiy: Rusya, 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdı

05 Ekim 2025, Pazar 17:05
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

 

"Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı" diyen Zelenskiy, saldırılar sonucu 5 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

 

İnsanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların atılabileceğini savundu.

 

Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye ilişkin Trump'ın planı ve Hamas'ın cevabı hakkında Türkiye ile 7 ülkeden ortak açıklama

    Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı 37'ye çıktı

    Trump'ın Portland'da Ulusal Muhafız kararı geçici olarak durdurdu

    Nepal'deki afetlerde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    ABD'li emekli albay ve eski diplomat Wright: Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar devam edecek

    Gazzeliler Trump'ın tuzaklarla dolu planına nasıl bakıyor?

    Putin: Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verilirse, ABD'yle ilişkiler bozulur

    Zelenskiy: Rusya, 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdı

    Plan tuzaklarla dolu - BM de endişeli! - 'ABD dürüst bir arabulucu değil'

    Memur-Sen’den hükümete çağrı: Maaşları enflasyona ezdirmeyin

    Malatya'da kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

    İsrail durmuyor, gece boyu Gazze’yi bombaladı

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    İsrail'in alıkoyduğu Fransız milletvekilleri açlık grevine başladı

    Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu

    Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek

    Çin'de Matmo tayfunu alarmı!

    Meclis açılırken

    Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 1 puanla döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-3: Çare Asr-ı Saadet’i örnek almaktır
    Genel

    İsrail'in alıkoyduğu Fransız milletvekilleri açlık grevine başladı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu
    Genel

    Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek
    Genel

    Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!
    Genel

    Çin'de Matmo tayfunu alarmı!
    Genel

    Malatya'da kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.