"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Trump'ın Portland'da Ulusal Muhafız kararı geçici olarak durdurdu

05 Ekim 2025, Pazar 18:04
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planını geçici olarak engelledi.

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimleri tarafından açılan dava kapsamında, federal güçlerin Portland'a konuşlandırılmasının Oregon'un egemenliğine zarar verebileceğine karar verdi.

Trump yönetiminin kente Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını geçici olarak durduran Immergut, Portland'daki protestoların küçük çaplı olduğunu belirterek, federal müdahalenin "olaylarla orantısız" olduğunu ifade etti.

Immergut, ABD'yi "anayasal hukukun hakim olduğu bir ülke" olarak değerlendirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise kararın ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın "federal tesislerin ve personeli korumak için yasal yetkisini kullandığını" savunarak, "Üst mahkemenin bizi haklı bulmasını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, yetkililer, Portland'daki protestoların yalnızca bir blokluk alanda ve genellikle onlarca kişinin katılımıyla gerçekleştiğini, ancak ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığının (NORTHCOM), federal tesislerin ve personelin korunması için yaklaşık 200 Ulusal Muhafızın kentte görevlendirileceğine ilişkin dünkü açıklamasının ardından gösterilere katılımın arttığını kaydetti.

Chicago'ya da Ulusal Muhafız gönderme kararı

Trump, Portland'ın ardından Chicago'da da federal tesisleri ve personeli korumak amacıyla 300 Ulusal Muhafız konuşlandırılması kararını onayladı.

Abigail Jackson, kentte "yerel yöneticilerin kontrol altına alamadığı şiddetli ayaklanmaların" devam ettiğini öne sürerek, "Başkan Trump, ABD şehirlerini saran kanunsuzluğa göz yummayacaktır." ifadesini kullandı.

Trump'ın uzun süredir asker göndereceğini dile getirdiği Chicago'da birliklerin ne zaman ve hangi bölgelerde konuşlandırılacağı henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye ilişkin Trump'ın planı ve Hamas'ın cevabı hakkında Türkiye ile 7 ülkeden ortak açıklama

    Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı 37'ye çıktı

    Trump'ın Portland'da Ulusal Muhafız kararı geçici olarak durdurdu

    Nepal'deki afetlerde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    ABD'li emekli albay ve eski diplomat Wright: Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar devam edecek

    Gazzeliler Trump'ın tuzaklarla dolu planına nasıl bakıyor?

    Putin: Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verilirse, ABD'yle ilişkiler bozulur

    Zelenskiy: Rusya, 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdı

    Plan tuzaklarla dolu - BM de endişeli! - 'ABD dürüst bir arabulucu değil'

    Memur-Sen’den hükümete çağrı: Maaşları enflasyona ezdirmeyin

    Malatya'da kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

    İsrail durmuyor, gece boyu Gazze’yi bombaladı

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    İsrail'in alıkoyduğu Fransız milletvekilleri açlık grevine başladı

    Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu

    Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek

    Çin'de Matmo tayfunu alarmı!

    Meclis açılırken

    Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 1 puanla döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-3: Çare Asr-ı Saadet’i örnek almaktır
    Genel

    İsrail'in alıkoyduğu Fransız milletvekilleri açlık grevine başladı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu
    Genel

    Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek
    Genel

    Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!
    Genel

    Çin'de Matmo tayfunu alarmı!
    Genel

    Malatya'da kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.