Gazzeliler Trump'ın tuzaklarla dolu planına nasıl bakıyor?

İsrail'in 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılardan ve katliamlardan yorulan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını, içinde barındırdığı tüm sorunlara ve boşluklara rağmen "ateşkesi sağlar" umuduyla sevinçle karşıladı.

Gazze'de 2 yıldır yaşanan soykırım ve insani dram, Filistinlileri politik tavizler vermeye itiyor.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı, birçok analist ve uzman tarafından "İsrail'in savaşla ilgili stratejik hedeflerini gerçekleştirdiği ve sonradan üzerinde manevra yapılabilecek pek çok boşluk barındırdığı" için eleştirilse de insani boyutta yaşanan kriz planı kabule zorluyor.

Zira Hamas da Trump'ın planını prensipte kabul etti. Müzakere masasında "eli çok güçlü olmayan" bir konumda olan Hamas, planda esir takası konusuna yoğunlaştı ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Filistin halkı ise uluslararası desteği de arkasına alarak "Gazze'de 3 bin yıldır devam eden felaketi sonlandırmaya" soyunmuş görünen Trump'ın planına sadece "saldırıların durması ve rahat bir nefes alma" gözüyle bakıyor.

Savaş ve yıkım denizine düşen halk, Trump'ın planına sarıldı

Deyr el-Belah sakinlerinden Kamil Abid, ateşkes olacağı haberini alınca sevindiklerini ve o gece de saldırıların önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Abid, "Biz özgürlüğü ve yaşamayı seviyoruz. Çocuklarımızın bizden daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz. Barış olsun, evimizi, yurdumuzu imar edip yaşayalım istiyoruz. Her gün savaş ve yıkım görmekten usandık. Onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz." diyerek ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir hafta önce Gazze kentinden göç eden Muhammed Hamu da 2 yıldır sürekli bir yerden bir yere göç etmekten, bombardımanlardan yorulduklarını ve bu nedenle savaşı durduracak her türlü teklifi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Göç sürecinin, ulaşım vasıtası olmadığı için çok maliyetli olduğunu ve çocukların yolda perişan olduğunu anlatan Hamu, Hamas'ın Trump'ın planını kabul etmesine çok sevindiklerini kaydetti.

Hamu, "Deyr el-Belah'ta ilk defa uçak ve bombardıman sesi olmadan bir gece geçirdik. Hatta keşif uçakları bile yoktu. Bunların insanı çok rahatsız eden sesleri var. 2 yıldır her an duyduğumuz bu sesi bugün duymadık. Sokakta biraz olsun rahatça yürüyebildik." ifadelerini kullandı.

"Bu bizim son fırsatımız"

İlk defa güven içinde olduğunu hissettiğini söyleyen İbrahim Ebu Verde de "İnsanlar bir kere ölür, biz 5 kere ölümü tattık. Açlık, acı, kayıp, abluka ve susuzluk." diye konuştu.

Ateşkesten vazgeçilmesinden korktuğunu dile getiren Ebu Verde, şunları kaydetti:

"Biz ölüyoruz, bu anlaşmanın olması lazım. Bu bizim son fırsatımız. Uygulanırsa ne ala ama uygulanmazsa Arap ülkeleri ve diğer ülkeler arkamızdan Fatiha okur. Çünkü Trump, Hamas kabul etmezse Gazze'yi yok edeceğini söyledi."

"Yalan bile olsa yine de mutlu olduk"

Yaklaşık 1 hafta önce Deyr el-Belah'a gelen Şucaiyye sakinlerinden Ummu Şadi ise öncelikle saldırıların durmasını istediklerini belirtti.

Ummu Şadi, "Ateş dursun sonra her şey yeniden imar edilir. Yahudilerin yıktıklarını Allah telafi eder. Yahudiler çekilsin ve biz de herkes gibi hayatımızı yaşayalım. Evimiz gitti, sevdiklerimiz gitti, yersiz yurtsuz kaldık. Göç etmek ya da yemek içmek için bile paramız kalmadı." dedi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göç eden Ummu Fevvaz Salih de ateşkes haberini duyduklarında yaşadıkları sevinci "Sanki ateşin içindeydik de Allah bizi oradan çekip çıkardı gibi hissettik. Yalan bile olsa yine de mutlu olduk." sözleriyle anlattı.

Her gün ölü ve yaralı görmekten yorulduklarını ve psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Salih, saldırıların durması temennisinde bulundu.

Filistin halkının zayıflığını kullanan bir plan

Trump'ın planındaki maddelerin utanç verici maddeler olduğu değerlendirmesinde bulunan Said Ziyara ise "İsrail ile ABD'nin lehine ya da Filistinlilerin zayıflığının kullanıldığı bir plan değil Filistin meselesi lehine adil barış temenni ediyoruz." dedi.

İnsanların Gazze'de yaşananlara sessiz kalmasını da siyasi bir zayıflık olarak niteleyen Ziyara, "Dünya ülkelerinden insani yardım değil zayıfların yanında durmalarını istiyoruz. BM kurumları, Filistin konusunda dünyanın en zayıf kurumları." ifadelerini kullandı.