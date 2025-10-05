Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı 37'ye çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ölen öğrencilerin sayısı 37'ye yükseldi.

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, 37 öğrencinin öldüğünü, 26 öğrenciden hala haber alınamadığını ve yaralılar dahil 104 öğrencinin kurtulduğunu belirtti. Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını bildirirken, okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Polisin olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüteceği kaydedildi. AA

