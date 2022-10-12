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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Doğu Kudüs'te Şuafat Mülteci Kampı'nda sivil itaatsizlik başlatıldı

12 Ekim 2022, Çarşamba 10:23
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusunun uyguladığı kuşatmaya tepki olarak sivil itaatsizlik başlatıldı.

Şuafat Mülteci Kampı'nda yaşayanlar, 8 Ekim'de İsrail ordusuna ait kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin ölmesinin ardından İsrail'in 4 gündür kampa kuşatma uygulamasına karşı açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Şuafat Kampı sakinleri, bir araya gelerek süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatmaya karar verdi.

"İnsanlık onuru adına" başlatılan sivil itaatsizlik eylemi kapsamında, kamptaki tüm okulların askıya alınması, çarşamba günü iş yerlerinin kapatılması ve işçilerin greve gitmesi kararlaştırıldı.

Sivil itaatsizlik eyleminin, İsrail'in kampa uyguladığı kuşatma sona erene kadar sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Filistin Başbakanı, İsrail’in Şuafat’taki kuşatmasına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı’na yönelik kuşatmasının sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, 8 Ekim'de İsrail ordusuna ait bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin öldürülmesi üzerine İsrail’in dört gündür Şuafat Mülteci Kampı’na uyguladığı kuşatmaya karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Iştiyye, "(İsrail) İşgal yönetiminin, işgal altındaki Kudüs'teki Şuafat Kampı’nda halkımıza yönelik günlerdir uyguladığı ablukaya son verilmesi için uluslararası toplumdan çabalarını seferber etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne kampa girme çağrısı yaparak “Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların boyutunu gözlemlemelerini ve kamptan giriş-çıkışların özgürce devam etmesi için çalışmalarını” istedi.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını 4 gündür sürdüren İsrail askerleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı kuşatma günlük hayatı felç etti. Kamp sakinleri kuşatmayı "toplu cezalandırma" olarak nitelendiriyor.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

AA

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