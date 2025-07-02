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3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday kazandı

02 Temmuz 2025, Çarşamba 22:25
ABD’de resmî sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti’nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.

Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerin nihaî sonuçlarına göre, Mamdani, oyların yüzde 56’sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bıraktı. Ön seçim zaferinin ardından açıklama yapan Mamdani, seçmenlerden gelen destek nedeniyle müteşekkir olduğunu ifade ederek, asıl seçimlere odaklanmaya başladığını belirtti. 33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım’da yapılacak seçimi kazanması halinde New York’un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    3.7.2025 08:24:17

    Tebrik ediyor ve yüceler yücesi rabbi rahimimizden muvaffakiyetler diliyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

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