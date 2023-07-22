"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

"El-Heviyye pınarı" da İsrail'in gasp tehdidi altında!

22 Temmuz 2023, Cumartesi 10:46
İsrail, yaratılış harikası tabii su kaynaklarıyla dikkati çeken tarihi El-Heviyye pınarını "eski eserlerin korunması" iddiasıyla ele geçirmeyi planlıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı tarihi Husan ilçesinde bulunan onlarca su pınarından biri olan El-Heviyye, İsrail'in gasp tehdidiyle karşı karşıya.

Zeytin ağaçlarının çevrelediği bir vadide, sebze bahçelerinin arasında yer alan Heviyye pınarının suyu, Husan dağlarından doğuyor ve küçük yapay bir gölette toplanıyor.

Heviyye pınarı ve gölet, yaratılış harikası güzellikleriyle belde sakinleri ve Batı Şeria'nın farklı kentlerinden gelen Filistinliler için nefes almalarına imkan tanıyan bir adres olma özelliği taşıyor.

Gölet etrafındaki bahçelerin sahipleri de yetiştirdikleri sebzeler için dağlardan gelen kaynak suyunu kullanıyor.

Ancak daha önce Husan ilçesine ait topraklardan yaklaşık 4 bin dönüme el koyarak burada "Betar" Yahudi yerleşim birimini kuran İsrail'in, şimdi de turistik ve tarihi özelliklere sahip bu mekanı gasbetmesinden endişe ediliyor.

İsrail'in "pınarı" ilhak planı

İsrail kabinesi 17 Temmuz'daki haftalık toplantısında, Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amihai Eliyahu, Maliye Bezalel Smotrich ve Turizm Bakanı Haim Katz tarafından sunulan ve "Batı Şeria'daki eski eserlerin korunmasını" amaçlayan karar tasarısı kapsamında 3 yıllığına 120 milyon şekellik (33 milyon dolar) bütçe ayrılmasını onayladı.

Batı Şeria'daki söz konusu bölgeler, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" uyarınca, hem idari hem de güvenlik olarak İsrail kontrolündeki "C bölgesi"nde yer alıyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 17 Temmuz'da Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in, su kaynakları ve göletleriyle ünlü tarihi Heviyye bölgesini, Yahudi yerleşimciler için dini ve turistik bir yer haline getirmeye çalıştığını kaydetti.

Iştiyye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) Filistin'in tarihi alanlarını, "Yahudileştirme ve İsraillileştirme" planlarına karşı korumasını istedi.

Bölge halkının "yaşam pınarı"

Heviyye pınarı, nüfusu 8 bini bulan bölge halkı için "yaşam pınarı" olma özelliği taşıyor. Zira, Husan ilçesindeki onlarca çiftçi yazın ekinlerini sulamak için bu pınarın suyundan istifade ediyor.

Ancak Yahudi yerleşimciler buraya gelerek uzun süre gölette vakit geçiriyor. Bölge halkı, Tel Aviv yönetiminin, bu bölgeyi İsrail Turizm ve Eski Eserler Kurumuna ilhak etme kararını uygulamasından endişe ediyor.

Bu endişeyi taşıyanlardan biri de Husan'da bir dönümlük arazisi bulunan Filistinli Muhammed Şuşa.

Şuşa, İsrail'in silah gücüyle istediğini elde etmeye çalışacağını ancak bu toprakları terk etmeyeceklerini söylüyor.

Husan Köy Meclisi Başkanı Cemal Sebatin de İsraillilerin bölgede tarihi ve dini hiçbir hakları olmadığını vurguluyor.

İsrail makamlarının, "C bölgesi" statüsünde yer aldığı gerekçesiyle Filistin yerel yönetiminin burada herhangi bir iyileştirme ya da restorasyon yapmasına izin vermediğini kaydeden Sebatin, köy halkının tarihi miraslarına sahip çıktığını ve her türlü yolu kullanarak İsraillilerin burayı ele geçirmesine engel olacaklarını dile getiriyor.

Husan'da 17 su pınarı olduğunu söyleyen Sebatin, uluslararası camiayı İsrail makamlarının Heviyye'yi gasp planlarından vazgeçirmeye çağırdı.

AA

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katar'dan İsveç'e protesto notası

    Guterres: İslamofobik eylemleri kınıyoruz, Müslümanlarla dayanışma içindeyiz

    Tercih yapacak adaylar için rektörlere çağrı

    Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit oldu

    Belçika İslam Koordinasyon Kurulu: Anayasa Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladık

    "El-Heviyye pınarı" da İsrail'in gasp tehdidi altında!

    Yolcu gemileri Amsterdam şehir merkezine giremeyecek

    İktidar günü kurtarmanın peşinde

    DSÖ: Dang humması vakaları 8 kat arttı

    Afetlerin maliyeti 194 milyar dolar oldu

    Ekmek üreticilerinden 12 lira talebi

    AB: İlişkilerin canlanması Türkiye’ye bağlı

    Emekliler “yandık” diyor

    Türkiye'den Yunanistan'a yardım

    Sorunları çözecek ölçekte değil

    296 adayın sınavı geçersiz

    Dünya kavruluyor

    Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez

    Kılıçdaroğlu: İttifak mümkün

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin ortak çağrısı
    Cevher İLHAN

    Fahiş zamlar da “milli” imiş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey dindarlar; “ehlü’l hal vel-akd” olduğunuzu biliyor musunuz?
    Risale-i Nur'dan

    Neden küçük meseleleri merakla takip ediyoruz?
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi-1
    Faruk ÇAKIR

    Karma eğitim tartışması
    Genel

    İktidar günü kurtarmanın peşinde
    H. Muharrem OKUR

    Duymadık demeyiniz
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı beslenmenin engelleri - 3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.