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3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Diogo Jota trafik kazasında öldü

03 Temmuz 2025, Perşembe 14:58
﻿﻿﻿﻿﻿﻿İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında öldü.﻿﻿

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte öldü.

 

İki hafta önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda öldüğü belirtildi.

 

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

 

AA

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