Endonezya’da barış çağrısı

Papa Francis ve Büyük İmam Umar, Endonezya’daki “Dostluk Tüneli”nin girişinde radikal anlayışla mücadele için ortak çağrı yaptılar.

Papa ve Güneydoğu Asya’nın en büyük camisinin imamı radikal anlayışla mücadele için ortak çağrı yaptı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Perşembe günü Cakarta’da İstiklal Cami’nin büyük imamı Nusaruddin Umar ile dinler arası bir toplantıda bir araya geldi.

İkili, radikal anlayışlarla mücadele ve çevreyi koruma konusunda ortak çağrıda bulundu.

Papa Francis ve Büyük İmam Umar, caminin dışındaki Dostluk Tüneli’nin girişinde sarılarak poz verdiler. Bu tünel, camiyi yanındaki Katolik katedrali Our Lady of the Assumption’a bağlıyor.

Dini şiddete karşı savunuculuk

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya, tüneli anayasada yer alan ancak dini azınlıklara karşı tekrarlanan ayrımcılık ve şiddet vakaları nedeniyle sorgulanan dini özgürlüklere bağlılığının somut bir işareti olarak gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, Francis’in ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Ocak 2021’den bu yılın Temmuz ayına kadar, ibadet yerlerinin reddedilmesi, kapatılması veya tahrip edilmesi ve fiziksel saldırılar da dahil olmak üzere en az 123 karşıtlık vakası yaşandığını bildirdi.

Asansörle geçide yaklaşan Francis, bunun farklı dini geleneklerin “herkesin hayatın tünellerinden gözlerimizi ışığa çevirerek geçmesine yardımcı olmak için nasıl bir rol oynadığının,” güçlü bir işareti olduğunu söyledi.

Her dini gelenekten Endonezyalıları “Allah''ı aramak için yürümeye ve her zaman tehlikeli olan ve asla haklı gösterilemeyecek olan katılık, köktencilik ve aşırılıktan korunabilen, karşılıklı saygı ve sevgi üzerine kurulu açık toplumlar inşa etmeye katkıda bulunmaya,” teşvik etti.

‘İstiklal Deklarasyonu’

Papa ve büyük imam Endonezya’da resmi olarak tanınan altı dinin temsilcileriyle bir araya geldi: İslam, Budizm, Konfüçyanizm, Hinduizm, Katoliklik ve Protestanlık. Papa Francis, Katolik-Müslüman ilişkilerini geliştirmeyi papalığının temel odak noktalarından biri haline getirdi ve bu hedefe ulaşmak için çoğunluğu Müslüman olan ülkelere ziyaretlere öncelik verdi. Perşembe günü başlatılan ve İstiklal Deklarasyonu olarak adlandırılan yeni girişim, Francis’in dinler arası uyum çabalarının bir başka ayağını oluşturuyor. Papa Francis ve Büyük İmam Umar tarafından resmi bir törenle imzalanan bildiri, bildiriye “eşlik eden” olarak listelenen ancak ortak imza atmayan diğer dini temsilciler tarafından da desteklendi. Belgede dinin asla şiddeti meşrulaştırmak için istismar edilmemesi gerektiği, bunun yerine çatışmaları çözmek ve insan onurunu korumak ve geliştirmek için kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca çevreyi ve kaynaklarını korumak için “kararlı eylem” çağrısında bulunarak mevcut iklim krizinden insan kaynaklı eylemleri sorumlu tuttu.