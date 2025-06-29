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''Katil İsrail, Filistin’den defol'' - "Katil İsrail, Gazze'den defol" - "Çocuk katili Netanyahu hapse girecek"

29 Haziran 2025, Pazar 20:26
İsveç'in başkenti Stockholm ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım protesto edildi.

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın durdurulmasını istedi.

Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, İsveç hükümetini İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığı soykırıma sessiz kalmakla suçladı.

İsveç hükümetinin soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Gardell, şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı sağcı İsrail hükümetinin Filistinlileri ölüm kamplarına yani toplama kamplarına nasıl sürdüğünü görüyoruz. İsrail'in Filistinlilere gönderilen acil ve insani yardımları insanları vurup öldürmek için yem olarak nasıl kullandıklarını görüyoruz. İsveç hükümetinin, liberal demokrasinin gereği olarak uluslararası hukuka uygun şekilde İsrail'in soykırımına karşı tavır almasını istiyoruz. İsveç'in İsrail'e silah satışını durdurmasını ve soykırıma devam eden İsrailli şirketlere boykotun uygulanmasını, işbirliğinin geri çekilmesini talep ediyoruz. Filistin'deki soykırım suçlusu kişilerin Lahey'de yargılanması gerektiğini buradan haykırıyoruz."

Avusturya'da protestolar

Filistin'e destek gösterisine katılan yüzlerce kişi önce Avusturya Parlamentosu'na ardından Başbakanlığa yürüdü. Göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gazze'deki çocuklar da yaşamak istiyor, Avusturya ise buna karşı çıkıyor", "Netanyahu yakalanacak, çocuk katili hapse girecek" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla sokakları dolduran göstericiler, "İsrail terörünü durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Alman vatandaşı Yasemin Acar, gösteride konuşma yaptı.

Acar, siyonistlerin elinden kurtulalı 2 hafta olduğunu belirterek, aktivistler olarak gemide yaşadıklarının Gazze'de yaşayanların yanında hiçbir şey olduğunu söyledi.

Siyonistlerin ideolojisinin "nefretten" geldiğini vurgulayan Acar, "Bugün Avusturya, (İsrail'e) siyasi destek vererek ve yaşananlara sessiz kalarak Filistinlilere karşı süren şiddetin suç ortağıdır." ifadesini kullandı.

Acar, vatandaşı olduğu Alman hükümetinin de bu soykırımı desteklediğini dile getirerek, 630 gündür dünya çapında milyonlarca insanın ayağa kalkarak hükümetlerinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdiğini söyledi.

Gazze'de işlenen soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Acar, Batılı ülkelerin İsrail'e desteğine tepki gösterdi.

Gösterinin düzenleyicilerinden Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler ise, Avusturya hükümetinin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini söyledi.

Langthaler, "Hükümetimiz soykırımdan sorumludur. Bunu kabul edemeyiz." dedi.

Hükümetin, sadece soykırımı değil Filistinlilerin aç bırakılmasını ve Gazze'ye uygulanan ablukayı da desteklediğini dile getiren Langthaler, İrlanda ve İspanya'nın soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak Avusturya'nın bunu engellediğini kaydetti.

Langthaler, Filistinlilerin de insan olduğunu vurgulayarak, gösteriye katılanların, "soykırımın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere özgürlük" çağrısı yapmak için toplandığını söyledi.

Wilhelm Langthaler, "Batı olmasaydı soykırım yapılamazdı. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve çoğu Avrupa ülkesi bu konuda sorumluluk taşıyor. Silahlar, Avrupa ve ABD'den geliyor." diye konuştu.

 

 

AA

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