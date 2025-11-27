Endonezya Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. AA

