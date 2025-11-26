Yardım beklerken vuruldular

İsrail’in aylarca insanî yardım geçişine izin vermediği Gazze Şeridi’nde çok sayıda sivilin gıda yardımı alabilmek için beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerinin bağlı olduğu İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsanî Yardım Vakfı (GHF), faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, söz konusu yardım dağıtım merkezlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Burş, bu “ölümcül insanî yardım” suçuyla Gazze Şeridi’nde insanî yardım adı altında 2 bin 614 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti. Söz konusu 2 bin 614 kişinin çatışmalarda değil hayatta kalmaya çalıştıkları, yiyecek ve su aradıkları sırada öldürüldüğüne dikkati çeken Burş, Gazze’de insanların hayata tutunma umuduyla enkazın altından çıktığını ancak bir anda kendilerini “insanî yardım” adı verilen mekanizmanın ortasında bir ölüm tuzağında bulduğunu ifade etti. AA

