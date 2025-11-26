Sivil toplumdan AB’ye İsrail baskısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İsrail ile Ortaklık Anlaşması’nı askıya almasını talep eden “Avrupa Vatandaş Girişimi” başlatıldı.

AB vatandaşlarının Komisyonun yetkisindeki bir konuda harekete geçmesi talebini iletebildiği “Avrupa Vatandaş Girişimi” kapsamında başvuruda bulunan organizatörler, AB’nin Gazze’de sivillerin öldürülmesi ve yaralanması, nüfusun büyük çaplı yerinden edilmesi ve tıbbi tesislerin sistematik olarak tahrip edilmesinden İsrail’in sorumlu olduğunu tespit ettiğini ancak bu konuda herhangi bir yaptırım kararı almadığını hatırlattı. Organizatörler, İsrail’in Gazze’deki insan hakları ihlallerine rağmen AB’nin Tel Aviv’e karşı herhangi bir yaptırım kararı almadığını ve bunun, AB anlaşmalarına aykırı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “AB vatandaşları, Birliğin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işleyen bir devleti meşrulaştırmaya ve finanse etmeye katkıda bulunan bir anlaşmayı sürdürmesine tahammül edemez. Bu nedenle, AB Komisyonundan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın tamamen askıya alınması için AB Konseyine öneri sunmasını talep ediyoruz.”