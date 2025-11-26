TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE EVET, İMRALI ZİYARETİNE HAYIR

Terörsüz Türkiye süreci komisyonunun İmralı’ya ziyaret kararının ardından yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar kaydedildi.

AREA Araştırma 26 ilde 22-24 Kasım 2025 tarihleri arasında “Türkiye Siyasî Gündem” araştırması gerçekleştirdi. Vatandaşların büyük çoğunluğu Terörsüz Türkiye sürecini desteklemesine karşın son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de çağrısını yaptığı terörist başı Abdullah Öcalan’ı ziyaret konusunda tavrını net koydu. ‘Terörsüz Türkiye’ için TBMM’de kurulan komisyonun PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinlemek için İmralı’ya gitmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.5’te kalırken, İmralı’ya gidilmesini istemeyenlerin oranı ise yüzde 65.7 oldu. Haber Merkezi

