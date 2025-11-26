"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hong Kong'da bir sitede yangın çıktı: 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

26 Kasım 2025, Çarşamba 19:06
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan 8 apartmanlı bir sitede çıkan yangında mahsur kalan 13 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı.

 

Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

 

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

 

Yetkililer, yangında biri itfaiyeci 13 kişinin öldüğünü, 15 kişinin ise ağır yaralandığını belirtti.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kamu alanlarının bölge sakinlerinin geceyi geçirmesi için hizmete açıldığını duyurdu.

Site içinde bulunan tüm apartman dairelerine alevlerin sıçradığı bilgisini paylaşan yetkililer, 128 yangın söndürme aracının ve 57 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Sitede yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği tahmin edilirken yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA

