"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

27 Kasım 2025, Perşembe
Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan bir yetkili, ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydetti.

Yetkili, olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, askerlerin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray'ın saldırı nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

Trump'tan olaya ilişkin açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 393
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

    Gine Bissau'da darbe oldu: 'Ülke yönetimini ele geçirdik'

    Adli Tıp Kurumu: Fatih'te ölen 4 kişilik aile, otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenmiş

    Siber güvenlik uzmanı Daniel: WhatsApp mesajları konum bilgisi de içeriyor

    28 futbolcunun 45 günlük hak mahrumiyeti cezaları onaylandı

    Hong Kong'da bir sitede yangın çıktı: 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Kadın cinayetlerine müebbet

    Kalıcı barış demokrasiyle olur

    Lavrov: İyi niyet yetmiyor

    Yardım beklerken vuruldular

    Sivil toplumdan AB’ye İsrail baskısı

    Çiftçinin borcu 1.1 trilyon TL’yi geçti

    TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE EVET, İMRALI ZİYARETİNE HAYIR

    Yargı paketleri milletin derdine derman olmuyor

    Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis

    İdlib'de patlama meydana geldi

    Hong Kong'da bir sitede yangın: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    ABD'li Senatör Sanders: Artık İsrail'e ABD yardımı yapılmasın

    Maduro: Varoluşsal bir dönemden geçiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gençler Nevşehir’e koştu, kalpler muhabbetle coştu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.