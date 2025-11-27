Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan bir yetkili, ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydetti.

Yetkili, olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, askerlerin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Beyaz Saray'ın saldırı nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi. Trump'tan olaya ilişkin açıklama Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti. AA

