İmralı’dan sonra sırada bunlar var

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki çıkışının ardından başlayan ikinci açılım süreci, yaklaşık 13 ay sonra İmralı ziyaretiyle sürüyor.

Bugüne kadar örgütün feshi çağrısı, silâhların yakılması, TBMM’de komisyon kurulması, teröristlerin yurt dışına çıkma kararı gibi gelişmeler yaşandı. Sözcü’nün haberine göre, sürecin yeni aşamasında ne gibi gelişmeler yaşanacağı şöyle sıralanıyor: -Öncelikle Apo’ya Umut Hakkı ve ev hapsi alternatifi ile PKK kampları ile dağdaki 3 bin 500 terörist ve cezaevindeki PKK’lılara af ve siyaset serbestisi var. -Anayasa’daki “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür” tanımının değişmesi bekleniyor. -Örgütün sözde yöneticilerinin ise bu süreçte Norveç ve İsveç gibi ülkelere gidebilecekleri belirtiliyor. -Bir başka konu da, Erdoğan’a daimi başkanlık yolu açılması. Cumhurbaşkanlığı seçimi maddesi de değişecek.