Kalıcı barış demokrasiyle olur

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde kurultay hazırlıkları, program çalışmaları ve güncel siyasî gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yücel, “Şayet bu ülkeye barışın gelmesini kayıtsız şartsız istiyorsak, 85 milyon vatandaşımızın hiçbir ırk, dil, din, mezhep farkı gözetilmeksizin huzur ve barış içerisinde yaşamasını samimî bir şekilde istiyorsak, bunun demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, millet iradesine saygı duyulmadan olamayacağını da görmek lâzım. Demokrasinin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Dolayısıyla demokrasi ve adalet ayrılmaz bir bütündür. Yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün olmadığı yerdeyse adalet olmaz. Biz demokrasiyi beş yılda bir sandık koyup seçim yapmaktan ibaret gören anlayışı Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını tanımayan, uygulamayan, tarafsız ve bağımsız olması gereken yargıyı siyasî iktidarın güdümü ve kontrolü altına koyan adalet anlayışını da reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka